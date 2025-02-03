Александр Кожевников назвал Романа Ротенберга главным стендап-комиком в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил приглашение на Матч звёзд — 2025 КХЛ в Новосибирске стендап-комиков в качестве вторых тренеров команд и заявил, что без главного тренера СКА Романа Ротенберга звёздный уикенд Континентальной хоккейной лиги не будет иметь высоких рейтингов.

«Ребята, я, возможно, старомоден, но в чём фишка? Привлекут ли эти, извините за выражение, стендаперы дополнительную аудиторию к хоккею? Не превратят ли хоккейное событие в балаган пошлости и самоуничижения?

Вам нужен исключительно рейтинг? Хорошо. Тогда зовите главного тренера СКА! И я не шучу, вы только посмотрите нашу прессу. В СМИ в этом хоккейном сезоне настоящий стендап-комик у нас только один – главный тренер СКА. Каждая его пресс-конференция раздёргивается на части, откликов – сотни, в них безумствует весь СССР – от Прибалтики до Украины. Так что не сомневайтесь, без этого тренера Матч звёзд никакого рейтинга не даст.

Я вам скажу, что этот психоз набирает ход. Пресса возбуждена до предела, будильники звенят, и даже ребятишки, разложившие наш футбол, теперь перебегают разлагать наш хоккей. Так вот, эту публику я хочу охладить. Ребята, вы пока сами не понимаете, что попали в поставленную вам ловушку, и работаете на СКА. Мой совет: отдышитесь, включите мозги – и поработайте на весь российский хоккей, – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

КХЛ пригласила на Матч звёзд в качестве вторых тренеров команд Айдара Гараева, Алексея Стаховича, Евгения Чебаткова и Хетага Хугаева.