Форвард «Куньлуня» Хальбгевакс дисквалифицирован на один матч за колющий удар

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс» (3:6) и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Джейдена Хальбгевакса по п.1.6.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.6.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Форвард нанёс колющий удар защитнику «Ак Барса» Никите Лямкину. После видеопросмотра судьи матча выписали игроку китайского клуба пятиминутное удаление.

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