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Стало известно имя нового гендиректора «Лады»

Стало известно имя нового гендиректора «Лады»
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3 февраля наблюдательный совет тольяттинского хоккейного клуба «Лада» утвердил на должность генерального директора клуба Игоря Поварова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«Игорь Сергеевич имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта и зарекомендовал себя как эффективный руководитель», — написано в посте телеграм-канала «Лады».

Ранее генеральным директором хоккейного клуба «Лада» был Александр Чеботарёв. Чеботарёв был назначен генеральным директором «Лады» в апреле 2021 года. Клуб вернулся в КХЛ перед началом сезона‑2023/2024.

Сейчас «Лада» находится на 10-м месте Восточной конференции КХЛ.

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