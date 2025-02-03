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Депутат Госдумы: Собчак баллотировалась на пост президента, Овечкин тоже смог бы

Депутат Госдумы: Собчак баллотировалась на пост президента, Овечкин тоже смог бы
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Депутат госдумы Светлана Журова заявила, что российский хоккеист Александр Овечкин смог бы баллотироваться на пост президента при желании.

«Думаю, что он очень хорошо знает американские законы, в отличие от российских, так как просто не живёт здесь. Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике. А президент Российской Федерации обязан быть в курсе, ему перед людьми отвечать. Поэтому Овечкину, если он будет претендовать на пост президента страны, нужно будет сначала пройти курс молодого бойца. А так потенциально любой может выдвинуть кандидатуру на выборах президента России. Ксения Собчак баллотировалась на этот пост, и ничего. И Овечкин мог бы, если захочет. Вопрос только, нужно ли это самому Овечкину», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

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