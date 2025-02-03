Депутат Госдумы: Собчак баллотировалась на пост президента, Овечкин тоже смог бы

Депутат госдумы Светлана Журова заявила, что российский хоккеист Александр Овечкин смог бы баллотироваться на пост президента при желании.

«Думаю, что он очень хорошо знает американские законы, в отличие от российских, так как просто не живёт здесь. Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике. А президент Российской Федерации обязан быть в курсе, ему перед людьми отвечать. Поэтому Овечкину, если он будет претендовать на пост президента страны, нужно будет сначала пройти курс молодого бойца. А так потенциально любой может выдвинуть кандидатуру на выборах президента России. Ксения Собчак баллотировалась на этот пост, и ничего. И Овечкин мог бы, если захочет. Вопрос только, нужно ли это самому Овечкину», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».