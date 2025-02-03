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Джош Ливо первым в текущем сезоне КХЛ достиг отметки в 40 голов

Джош Ливо первым в текущем сезоне КХЛ достиг отметки в 40 голов
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отметился заброшенной шайбой в матче с «Металлургом». Он сравнял счёт на 15-й минуте встречи. На момент написания новости уфимцы ведут в счёте 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Теперь форвард стал первым игроком в сезоне-2024/2025, у которого на счету 40 голов. Ливо осталось восемь заброшенных шайб до рекорда Сергея Мозякина по количеству голов в регулярном чемпионате.

Напомним, Ливо присоединился к команде в сезоне-2023/2024. В текущем чемпионате канадец успел набрать 61 очко после 45 встреч. Он забил 40 голов и сделал 21 передачу.

Сейчас «Салават» находится на четвёртом месте Восточной конференции КХЛ. У команды 67 очков после 50 матчей.

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