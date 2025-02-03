Майоров — об иностранных тренерах в КХЛ: у нас специалисты ничуть не хуже

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объяснил, почему не приемлет большое количество иностранных специалистов в работе с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

– Как вам видится работа иностранных специалистов в КХЛ, которых сейчас единицы, – Бенуа Гру в «Тракторе» и Ги Буше в – «Авангарде»?

– У меня нет такого однозначного впечатления от них: кто-то хорошо работал, кому-то результаты не дались. Но вообще я не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты ничуть не хуже, а скорее всего, и лучше, чем на Западе, — приводит слова Майорова ТАСС.

Оба иностранных специалиста, Буше и Гру, присоединились к своим командам в 2024 году.