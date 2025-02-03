Российский хоккеист, игрок «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз». Хоккеисты «Коламбуса» уступили со счётом 3:5.

«24-летний Марченко получил удар шайбой, находясь на скамейке запасных в конце второго периода, и был доставлен в больницу в районе Далласа во время третьего периода», — сообщает на своей странице в соцсети Х журналист Аарон Порцлайн.

Напомним, Марченко играет в НХЛ с 2022 года, у него в текущем чемпионате набрано 55 очков после 53 встреч. «Коламбус» сейчас находится на восьмом месте Восточной конференции НХЛ и попадает в зону плей-офф.