Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»

Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»
Комментарии

Российский хоккеист, игрок «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз». Хоккеисты «Коламбуса» уступили со счётом 3:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Джонсон, ван Римсдайк) – 06:43     1:1 Марчмент (Биксель, Бурк) – 13:36     1:2 Фантилли (Воронков, Марченко) – 24:58     2:2 Стэнковен (Гранлунд) – 26:03     2:3 Проворов (Пюухтия, Дэнфорт) – 32:02     3:3 Джонстон (Харли, Робертсон) – 35:49 (pp)     4:3 Дадонов (Харли, Любушкин) – 51:22     5:3 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 55:47    

«24-летний Марченко получил удар шайбой, находясь на скамейке запасных в конце второго периода, и был доставлен в больницу в районе Далласа во время третьего периода», — сообщает на своей странице в соцсети Х журналист Аарон Порцлайн.

Напомним, Марченко играет в НХЛ с 2022 года, у него в текущем чемпионате набрано 55 очков после 53 встреч. «Коламбус» сейчас находится на восьмом месте Восточной конференции НХЛ и попадает в зону плей-офф.

Материалы по теме
Кирилл Марченко признан НХЛ второй звездой матча «Юта» — «Коламбус»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android