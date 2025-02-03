Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»
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Российский хоккеист, игрок «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз». Хоккеисты «Коламбуса» уступили со счётом 3:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Джонсон, ван Римсдайк) – 06:43 1:1 Марчмент (Биксель, Бурк) – 13:36 1:2 Фантилли (Воронков, Марченко) – 24:58 2:2 Стэнковен (Гранлунд) – 26:03 2:3 Проворов (Пюухтия, Дэнфорт) – 32:02 3:3 Джонстон (Харли, Робертсон) – 35:49 (pp) 4:3 Дадонов (Харли, Любушкин) – 51:22 5:3 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 55:47
«24-летний Марченко получил удар шайбой, находясь на скамейке запасных в конце второго периода, и был доставлен в больницу в районе Далласа во время третьего периода», — сообщает на своей странице в соцсети Х журналист Аарон Порцлайн.
Напомним, Марченко играет в НХЛ с 2022 года, у него в текущем чемпионате набрано 55 очков после 53 встреч. «Коламбус» сейчас находится на восьмом месте Восточной конференции НХЛ и попадает в зону плей-офф.
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