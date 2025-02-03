Черчесов: всей страной переживаем за Овечкина. Я первый его болельщик

Бывший тренер сборной России и Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, что пристально наблюдает за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

«Никогда не думал, что я такой сентиментальный. Каждое утро открываю [новости] и думаю, забил Овечкин или нет. Можете верить или нет. Никогда не думал, что это со мной будет. Знаю Александра лично. Не могу сказать, что мы друзья, но пару раз пересекались. Великолепный парень. Всей страной за него переживаем. Я первый его болельщик», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, сейчас на счету суперфорварда 24 заброшенные шайбы, до рекорда Гретцки по голам в НХЛ остаётся 17 шайб.