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Депутат Госдумы: ИИХФ может предложить промежуточное решение по допуску россиян на ОИ

Депутат Госдумы: ИИХФ может предложить промежуточное решение по допуску россиян на ОИ
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предположила, какое решение примет ИИХФ по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026.

«Я почему-то думаю, что ИИХФ может предложить какую-то форму, чтобы не собираться по этому вопросу вновь, предложат какое-то промежуточное решение по допуску россиян.

Вряд ли прямо завтра нас допустят, скорее, сделают какую-то сноску относительно решения в связи с событиями в мире. Хотя не знаю, как они выкрутятся – спорт же должен быть вне политики.

По олимпийской хартии к нам вопросов предъявить не могут: мы устранили в уставе пункты, по которым были сделаны внушения. Так что нас должны вернуть в МОК, когда они закончат с выборами. Политические вопросы могут быть, но в нарушении хартии нас никто не может упрекнуть, это очень важный момент.

Поэтому, наверное, и хоккейная федерация что-то промежуточное придумает – чтобы не потерять россиян как участников Олимпиады, но при этом не давать сейчас однозначного ответа о допуске», — приводит слова Журовой Газета.Ru.

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