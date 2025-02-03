«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в результативном матче с 10 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:4 (2:1, 0:2, 4:1).

В составе «Салавата Юлаев» заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, Шелдон Ремпал, оформивший дубль, Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин, Александр Хмелевски. За «Металлург» забили Никита Михайлис, оформивший дубль, Дмитрий Моисеев, Данила Юров.

В этом матче заброшенной шайбой отметился канадец Ливо, который в текущем сезоне КХЛ стал первым игроком, достигшим отметки 40 голов. До рекорда Сергея Мозякина по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Ливо осталось восемь голов.