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Салават Юлаев — Металлург, результат матча 3 февраля 2025, счет 6:4, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в результативном матче с 10 голами
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:4 (2:1, 0:2, 4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)     2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5)     2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5)     2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5)     3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5)     4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4)     5:4 Ремпал – 46:16 (5x5)     6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)    

В составе «Салавата Юлаев» заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, Шелдон Ремпал, оформивший дубль, Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин, Александр Хмелевски. За «Металлург» забили Никита Михайлис, оформивший дубль, Дмитрий Моисеев, Данила Юров.

В этом матче заброшенной шайбой отметился канадец Ливо, который в текущем сезоне КХЛ стал первым игроком, достигшим отметки 40 голов. До рекорда Сергея Мозякина по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Ливо осталось восемь голов.

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«Салават Юлаев» — «Металлург». Остро и с голами. Впрочем, как и всегда
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