Александр Самонов одержал первую победу над «Металлургом» в составе «Салавата Юлаева»
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Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов одержал первую победу над «Металлургом» в составе уфимцев. До этого вратарь проиграл пять матчей подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4) 1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4) 2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5) 2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5) 2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5) 2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5) 3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5) 4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4) 5:4 Ремпал – 46:16 (5x5) 6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Самонов присоединился к «Салавату Юлаеву» в сезоне-2023/2024. Голкипер в текущем чемпионате провёл 35 встреч, в 19 из них он одержал победу. Коэффициент надёжности равен 2,3, а показатель отражённых бросков — 92,4%.
Команда из Уфы находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. До победы над магнитогорцами «Салават» занимал четвёртую строчку. «Металлург» на пятом месте.
Комментарии
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