Александр Самонов одержал первую победу над «Металлургом» в составе «Салавата Юлаева»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов одержал первую победу над «Металлургом» в составе уфимцев. До этого вратарь проиграл пять матчей подряд.

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Самонов присоединился к «Салавату Юлаеву» в сезоне-2023/2024. Голкипер в текущем чемпионате провёл 35 встреч, в 19 из них он одержал победу. Коэффициент надёжности равен 2,3, а показатель отражённых бросков — 92,4%.

Команда из Уфы находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. До победы над магнитогорцами «Салават» занимал четвёртую строчку. «Металлург» на пятом месте.