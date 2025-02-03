Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: надеюсь, искусственный интеллект в будущем заменит людей, которые влияют на игру

Разин: надеюсь, искусственный интеллект в будущем заменит людей, которые влияют на игру
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил надежду на то, что искусственный интеллект заменит судей. Магнитогорцы 3 февраля потерпели поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:6, несмотря на то что вели по ходу встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)     2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5)     2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5)     2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5)     3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5)     4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4)     5:4 Ремпал – 46:16 (5x5)     6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)    

«Хотелось бы сказать такую вещь. У нас сейчас в теннисе нет судей, есть только человек, который объявляет счёт, и никаких споров нет. Я надеюсь, искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит людей, которые влияют на игру», — сказал Разин во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что победа над магнитогорцами позволила «Салавату Юлаеву» стать вторым на Востоке.

Материалы по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: Разин возвращает чемпионские кондиции, Ларионов падает всё ниже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android