Разин: надеюсь, искусственный интеллект в будущем заменит людей, которые влияют на игру
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил надежду на то, что искусственный интеллект заменит судей. Магнитогорцы 3 февраля потерпели поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:6, несмотря на то что вели по ходу встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4) 1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4) 2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5) 2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5) 2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5) 2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5) 3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5) 4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4) 5:4 Ремпал – 46:16 (5x5) 6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)
«Хотелось бы сказать такую вещь. У нас сейчас в теннисе нет судей, есть только человек, который объявляет счёт, и никаких споров нет. Я надеюсь, искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит людей, которые влияют на игру», — сказал Разин во время послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что победа над магнитогорцами позволила «Салавату Юлаеву» стать вторым на Востоке.
Комментарии
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