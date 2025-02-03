Разин: надеюсь, искусственный интеллект в будущем заменит людей, которые влияют на игру

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил надежду на то, что искусственный интеллект заменит судей. Магнитогорцы 3 февраля потерпели поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:6, несмотря на то что вели по ходу встречи.

«Хотелось бы сказать такую вещь. У нас сейчас в теннисе нет судей, есть только человек, который объявляет счёт, и никаких споров нет. Я надеюсь, искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит людей, которые влияют на игру», — сказал Разин во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что победа над магнитогорцами позволила «Салавату Юлаеву» стать вторым на Востоке.