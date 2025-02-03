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Илья Сорокин — первая звезда недели в НХЛ

Илья Сорокин — первая звезда недели в НХЛ
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Российский голкипер Илья Сорокин, играющий в составе «Нью-Йорк Айлендерс» стал первой звездой недели в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

За прошедшую неделю Сорокин выиграл в трёх встречах, процент пропущенных голов у него был равен 1,33%, а показатель отражённых бросков — 95,3%.

Вторая звезда — Тейдж Томпсон из «Баффало Сэйбрз» отметился очередным хет-триком в матче с «Бостон Брюинз».

Третья — Джейк Сандерсон из «Оттава Сенаторз». Хоккеист набрал шесть очков в двух встречах и помог «Оттаве» одержать четвёртую победу подряд.

Сейчас «Айлендерс» находится на 11 строчке Восточной конференции НХЛ.

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