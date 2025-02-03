«Флорида» провела торжественную церемонию в честь Куликова, проведшего 1000-й матч в НХЛ
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» провёл торжественную церемонию в честь 1000-го матча в НХЛ Дмитрия Куликова.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Вераге (Райнхарт, Барков) – 00:39 2:0 Вераге (Форслинг) – 12:52 2:1 Маклин (Деанджело, Холовски) – 23:10 2:2 Пажо (Сизикас, Холовски) – 30:00 (pp) 2:3 Гэткомб (Пелеч, Цыплаков) – 34:51 3:3 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:52 4:3 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 39:09 5:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 50:41 (pp) 6:3 Ткачук (Экблад, Вераге) – 58:21
Фото: ХК «Флорида»
Фото: ХК «Флорида»
Фото: ХК «Флорида»
Фото: ХК «Флорида»
34-летний защитник «Флориды» Дмитрий Куликов 30 января отметил юбилей — встреча с «Лос-Анджелесом» (3:0) стала для него 1000-й в НХЛ. 2 февраля на встрече с «Айлендерс» (6:3) «пантеры» устроили масштабное празднование для российского хоккеиста.
В составе «Флориды» Куликов играет с 2009 года, в минувшем сезоне он вместе с командой впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.
В текущем сезоне Дмитрий набрал 11 очков после 54 игр. «Флорида» находится на третьем месте Восточной конференции НХЛ.
Комментарии
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