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«Флорида» провела торжественную церемонию в честь Куликова, проведшего 1000-й матч в НХЛ

«Флорида» провела торжественную церемонию в честь Куликова, проведшего 1000-й матч в НХЛ
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» провёл торжественную церемонию в честь 1000-го матча в НХЛ Дмитрия Куликова.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Вераге (Райнхарт, Барков) – 00:39     2:0 Вераге (Форслинг) – 12:52     2:1 Маклин (Деанджело, Холовски) – 23:10     2:2 Пажо (Сизикас, Холовски) – 30:00 (pp)     2:3 Гэткомб (Пелеч, Цыплаков) – 34:51     3:3 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:52     4:3 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 39:09     5:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 50:41 (pp)     6:3 Ткачук (Экблад, Вераге) – 58:21    

Фото: ХК «Флорида»

Фото: ХК «Флорида»

Фото: ХК «Флорида»

Фото: ХК «Флорида»

34-летний защитник «Флориды» Дмитрий Куликов 30 января отметил юбилей — встреча с «Лос-Анджелесом» (3:0) стала для него 1000-й в НХЛ. 2 февраля на встрече с «Айлендерс» (6:3) «пантеры» устроили масштабное празднование для российского хоккеиста.

В составе «Флориды» Куликов играет с 2009 года, в минувшем сезоне он вместе с командой впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Дмитрий набрал 11 очков после 54 игр. «Флорида» находится на третьем месте Восточной конференции НХЛ.

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