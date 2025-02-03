«Флорида» провела торжественную церемонию в честь Куликова, проведшего 1000-й матч в НХЛ

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» провёл торжественную церемонию в честь 1000-го матча в НХЛ Дмитрия Куликова.

Фото: ХК «Флорида»

Фото: ХК «Флорида»

Фото: ХК «Флорида»

Фото: ХК «Флорида»

34-летний защитник «Флориды» Дмитрий Куликов 30 января отметил юбилей — встреча с «Лос-Анджелесом» (3:0) стала для него 1000-й в НХЛ. 2 февраля на встрече с «Айлендерс» (6:3) «пантеры» устроили масштабное празднование для российского хоккеиста.

В составе «Флориды» Куликов играет с 2009 года, в минувшем сезоне он вместе с командой впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Дмитрий набрал 11 очков после 54 игр. «Флорида» находится на третьем месте Восточной конференции НХЛ.