Кирилл Марченко помещён в список травмированных и выбыл из игры на неопределённый срок

Российский хоккеист, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко помещён в список травмированных и перенёс операцию на челюсть после того, как ему сломали её в матче с «Даллас Старз», в котором хоккеисты «Коламбуса» проиграли со счётом 3:5. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Кирилл будет отстранён от игры на неопределённый срок.

Напомним, Марченко играет в НХЛ с 2022 года, у него в текущем чемпионате набрано 55 очков после 53 встреч. Он второй по результативности среди игроков своей команды. «Коламбус» сейчас находится на восьмом месте Восточной конференции НХЛ и попадает в зону плей-офф.