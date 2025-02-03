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«Сашка Самонов — молодчик!» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»

«Сашка Самонов — молодчик!» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова во встрече, где магнитогорцы проиграли со счётом 3:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)     2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5)     2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5)     2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5)     3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5)     4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4)     5:4 Ремпал – 46:16 (5x5)     6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)    

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Шикарный матч. Жалко, что мы уходим с отрицательными эмоциями. Хочется отметить вратаря «Салавата Юлаева», потому что мы играли лучше, создавали очень много моментов. Сашка Самонов — молодчик! В нужные моменты подтащил. Два плохих момента сегодня было у нашей команды. При счёте 4:2 тут же пропустили гол, такого быть не должно. Ну, и конечно, пятую шайбу сами себе «привезли», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

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