«Сашка Самонов — молодчик!» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова во встрече, где магнитогорцы проиграли со счётом 3:5.

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Шикарный матч. Жалко, что мы уходим с отрицательными эмоциями. Хочется отметить вратаря «Салавата Юлаева», потому что мы играли лучше, создавали очень много моментов. Сашка Самонов — молодчик! В нужные моменты подтащил. Два плохих момента сегодня было у нашей команды. При счёте 4:2 тут же пропустили гол, такого быть не должно. Ну, и конечно, пятую шайбу сами себе «привезли», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.