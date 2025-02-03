«Сашка Самонов — молодчик!» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова во встрече, где магнитогорцы проиграли со счётом 3:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4) 1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4) 2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5) 2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5) 2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5) 2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5) 3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5) 4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4) 5:4 Ремпал – 46:16 (5x5) 6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)
«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Шикарный матч. Жалко, что мы уходим с отрицательными эмоциями. Хочется отметить вратаря «Салавата Юлаева», потому что мы играли лучше, создавали очень много моментов. Сашка Самонов — молодчик! В нужные моменты подтащил. Два плохих момента сегодня было у нашей команды. При счёте 4:2 тут же пропустили гол, такого быть не должно. Ну, и конечно, пятую шайбу сами себе «привезли», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.
Комментарии
- 3 февраля 2025
-
22:50
-
22:18
-
21:29
-
21:28
-
20:39
-
19:58
-
19:23
-
19:12
-
19:02
-
18:15
-
17:42
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00