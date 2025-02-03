Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру с магнитогорским «Металлургом», в котором магнитогорцы уступили 4:6.
«Интересный получился матч. В первом периоде мы неплохо начали, забили голы. Во втором периоде не совсем всё складывалось в нашу пользу: было проиграно очень много борьбы, очень много делали неправильных действий, за что нас моментально наказали. Хочу отметить наш фанатский сектор. Когда нам было сложно, они нас поддержали и придали нам сил. Огромное им за это спасибо! В третьем периоде, несмотря на то что сразу пропустили, у ребят были видны заряженность, самоотдача, задор и страсть. Александр Самонов здорово сыграл при контратаках соперника. Вроде бы выиграли у «Металлурга», но всё равно видно, что нам есть над чем работать. Панин появился на тренерской лавке? Григорий — наш капитан и лидер», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.
- 3 февраля 2025
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