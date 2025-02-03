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Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над «Металлургом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру с магнитогорским «Металлургом», в котором магнитогорцы уступили 4:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)     2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5)     2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5)     2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5)     3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5)     4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4)     5:4 Ремпал – 46:16 (5x5)     6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)    

«Интересный получился матч. В первом периоде мы неплохо начали, забили голы. Во втором периоде не совсем всё складывалось в нашу пользу: было проиграно очень много борьбы, очень много делали неправильных действий, за что нас моментально наказали. Хочу отметить наш фанатский сектор. Когда нам было сложно, они нас поддержали и придали нам сил. Огромное им за это спасибо! В третьем периоде, несмотря на то что сразу пропустили, у ребят были видны заряженность, самоотдача, задор и страсть. Александр Самонов здорово сыграл при контратаках соперника. Вроде бы выиграли у «Металлурга», но всё равно видно, что нам есть над чем работать. Панин появился на тренерской лавке? Григорий — наш капитан и лидер», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

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