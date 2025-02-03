Артём Левшунов вызван в основу «Чикаго» из АХЛ

Белорусского хоккеиста Артёма Левшунова вызвали из команды «Рокфорд Айсхогс» в «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Отметим, что в основной команде в список травмированных помещён Луис Кревьер. Артём Левшунов будет выступать во время его отсутствия.

19-летний белорусский хоккеист принял участие в 38 играх за «Рокфорд» в сезоне-2024/2025, заняв второе место среди защитников клуба по голам, передачам и очкам. Всего он набрал 13 результативных баллов.

Сейчас «Чикаго Блэкхоукс» находится на 15-м месте в Западной конференции НХЛ. У команды всего 37 очков после 52 матчей.