Результаты игрового дня ВХЛ 3 февраля 2025 года
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3 февраля прошли шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Южный Урал
Оренбургская область
0:1 Рвачёв (Мингалеев, Журавлёв) – 02:37 (5x4) 1:1 Кожевников (Долгопятов, Перфильев) – 43:26 (5x5) 1:2 Маклозян (Крылов, Мингалеев) – 61:25 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
1 : 2
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Дидковский – 12:17 (5x5) 1:1 Шумилин (Фурса, Грасс) – 34:23 (5x5) 1:2 Григоренко – 45:30 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 1
Торос
Нефтекамск
1:0 Зимин (Пирогов) – 08:56 (5x5) 1:1 Огирчук (Каменев, Мамкин) – 33:57 (5x3) 2:1 Галимзянов (Михасёнок) – 44:29 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
3 : 2
ОТ
Челны
Набережные Челны
0:1 Булатов – 14:20 (5x5) 0:2 Крамаренко (Козловский, Шарифьянов) – 15:39 (5x5) 1:2 Парамонов (Корбит, Лукьянцев) – 44:12 (5x5) 2:2 Лукин (Мартынов, Гаврилов) – 46:57 (5x5) 3:2 Корбит (Чезганов, Костенко) – 63:24 (4x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
3 : 2
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Мокин (Быков, Терехов) – 00:32 (5x5) 1:1 Тютюнников (Онишко, Алиев) – 00:51 (5x5) 1:2 Быков (Мокин) – 03:08 (5x5) 2:2 Лапин (Алиев, Яневский) – 19:11 (5x4) 3:2 Алиев (Толпегин) – 37:07 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
6 : 1
Барс
Казань
0:1 Альшевский (Замалтдинов, Жулин) – 12:13 (5x4) 1:1 Ермаков (Аноп) – 17:03 (5x5) 2:1 Виноградов (Шипов, Казаков) – 18:27 (5x5) 3:1 Шамсутдинов (Казаков, Мальцев) – 33:34 (5x4) 4:1 Гизатуллин (Шипов, Афанасьев) – 39:27 (5x5) 5:1 Петров (Ермаков) – 40:52 (5x5) 6:1 Петров (Локтев, Аноховский) – 59:44 (5x4)
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 71 очко после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Горняк-УГМК», имеющий 70 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 48 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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