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Результаты матчей МХЛ 3 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ 3 февраля 2025 года
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3 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
3 : 4
Б
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Шайхлисламов (Кольцов, Ткач-Ткаченко) – 15:11 (5x5)     2:0 Адамян – 19:05 (5x5)     3:0 Бабенко (Шайхлисламов, Кольцов) – 30:15 (5x4)     3:1 Шитов (Михеев) – 31:04 (5x5)     3:2 Михеев (Крюков, Шамов) – 46:43 (5x5)     3:3 Щеглов (Гржелецкий, Крюков) – 54:11 (5x5)     3:4 Пискунов – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 Скутин (Бородин) – 06:53 (5x5)     2:0 Бородин – 23:54 (4x5)     3:0 Ворфоломеев (Михальченко, Линейцев) – 53:03 (4x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Авто
Екатеринбург
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Окончен
1 : 5
Стальные Лисы
Магнитогорск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
0 : 3
Красная Армия
Москва
0:1 Зайцев (Венскель, Донцов) – 18:35 (5x5)     0:2 Аубакиров (Порошков, Михайлов) – 50:40 (5x5)     0:3 Патрихаев (Донцов, Паутов) – 58:14 (en)    

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (58).

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