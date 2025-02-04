Результаты игрового дня КХЛ 3 февраля 2025 года

3 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатом встречи между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 80 очков за 52 матча. На второй строчке располагается «Северсталь», у которой 67 очков после того же количества встреч. Тройку на Западе закрывает московское «Динамо», набравшее 66 очков в 51 матче.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 74 очка в 54 встречах. На втором месте расположился «Салават Юлаев», у команды 69 очков в 51 матче. 68 очков после 50 игр — у идущего третьим «Автомобилиста».