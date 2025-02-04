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Результаты игрового дня КХЛ 3 февраля 2025 года

Результаты игрового дня КХЛ 3 февраля 2025 года
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3 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатом встречи между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Гераськин) – 06:10 (5x4)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 14:06 (5x4)     2:1 Ремпал (Хмелевски, Науменков) – 16:56 (5x5)     2:2 Михайлис (Яковлев, Джозефс) – 21:39 (5x5)     2:3 Моисеев (Коробкин) – 21:52 (5x5)     2:4 Юров (Петунин) – 41:44 (5x5)     3:4 Алалыкин (Комаров) – 42:17 (5x5)     4:4 Цулыгин (Науменков, Тодд) – 44:26 (5x4)     5:4 Ремпал – 46:16 (5x5)     6:4 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 57:19 (5x5)    

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 80 очков за 52 матча. На второй строчке располагается «Северсталь», у которой 67 очков после того же количества встреч. Тройку на Западе закрывает московское «Динамо», набравшее 66 очков в 51 матче.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 74 очка в 54 встречах. На втором месте расположился «Салават Юлаев», у команды 69 очков в 51 матче. 68 очков после 50 игр — у идущего третьим «Автомобилиста».

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