Президент США Трамп оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли прошлого сезона

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, тренерский штаб «Флориды Пантерз», которые стали чемпионами НХЛ прошлого сезона, и выделил игру российского голкипера Сергея Бобровского.

«Серия была битвой от начала до конца. Это сделало её на самом деле гораздо интереснее. Вратарь Сергей Бобровский, он выглядел потрясающе. Я должен его увидеть… Парень, скажу тебе, это было невероятно. Давление ощущалось огромное. И, конечно, тот седьмой матч — это великолепно. Отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. По-настоящему феноменально», — приводит слова Трампа Sportskeeda.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

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