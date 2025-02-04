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Александр Овечкин попал на обложку журнала Marvel

Александр Овечкин попал на обложку журнала Marvel
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал на обложку журнала Marvel. Столичный клуб анонсирован совместную акцию с киновселенной во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой».

«Проведите время с вашими любимыми на Дне супергероев Marvel в это воскресенье, 9 февраля, и получите комикс», — говорится в сообщении «Вашингтона».

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

На обложке крупным планом изображён Овечкин.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 14 результативных передач. «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 75 очков после 52 сыгранных встреч.

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