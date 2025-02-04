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Защитник «Виннипега» рассказал, почему Овечкин был его кумиром в детстве

Защитник «Виннипега» рассказал, почему Овечкин был его кумиром в детстве
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Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси высказался о российском нападающем Александре Овечкине и рассказал, что он был одним из его кумиров в детстве.

«Вся его аура, харизма. Очевидно, что он большой, мощный игрок, и он играет с невероятной энергией. Ты вспоминаешь его празднования голов, его страсть, его физическую манеру игры. Даже стиль — хромированный визор, желтые шнурки. Все эти вещи, которые так привлекают детей.

Он обладал тем самым «Х-фактором», который заставляет людей с восторгом следить за его игрой. И он делает это на невероятном уровне на протяжении всей своей карьеры. Определённо, он один из величайших игроков в истории», — приводит слова Моррисси Winnipeg Free Press.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 14 результативных передач. «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 75 очков после 52 сыгранных встреч.

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