Ассисты Артёма Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
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Сегодня, в ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Оттава Сенаторз», победу в котором одержали гости со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Форсберг (Йози, Хиностроза) – 23:59 1:1 Годетт (Штюцле, Перрон) – 30:00 1:2 Сандерсон (Хаймор, Зуб) – 33:04 2:2 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 40:47 (pp) 2:3 Пинто (Годетт, Шабо) – 46:17 2:4 Перрон (Ткачук, Зуб) – 54:06 (pp) 2:5 Грейг (Ткачук, Жиру) – 57:10
В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские нападающие Адам Годетт и Шейн Пинто, защитник Джейк Сандерсон, канадские форварды Дэвид Перрон и
Ридли Грейг. Также россиянин Артём Зуб в этой встрече сделал две результативные передачи.
У «Нэшвилла» забитыми голами отличились шведский нападающий Филип Форсберг и канадский форвард Джонатан Маршессо.
«Нэшвилл» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 8 февраля. «Оттава» продолжит выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 февраля.
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