Ассисты Артёма Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

Сегодня, в ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Оттава Сенаторз», победу в котором одержали гости со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские нападающие Адам Годетт и Шейн Пинто, защитник Джейк Сандерсон, канадские форварды Дэвид Перрон и

Ридли Грейг. Также россиянин Артём Зуб в этой встрече сделал две результативные передачи.

У «Нэшвилла» забитыми голами отличились шведский нападающий Филип Форсберг и канадский форвард Джонатан Маршессо.

«Нэшвилл» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 8 февраля. «Оттава» продолжит выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 февраля.