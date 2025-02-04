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Одноклубник Капризова получил 10-матчевую дисквалификацию и крупный штраф

Одноклубник Капризова получил 10-матчевую дисквалификацию и крупный штраф
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30-летний американский форвард «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман дисквалифицирован на 10 матчей за грубый силовой приём в матче регулярного сезона с «Оттавой Сенаторз», который завершился победой канадской команды со счётом 6:0. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Норрис (Сандерсон, Зуб) – 18:01 (sh)     2:0 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 27:38     3:0 Амадио (Грейг, Пинто) – 28:45     4:0 Сандерсон (Батерсон, Штюцле) – 40:38 (pp)     5:0 Ткачук (Жиру, Батерсон) – 41:37 (pp)     6:0 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 42:52 (pp)    

Во время вбрасывания Хартман навалился на немецкого нападающего «Оттавы» Тима Штюцле и ударом локтя уронил его на лёд лицом вниз. Форвард «Сенаторз» получил рассечение. Американский нападающий «Миннесоты» был удалён до конца игры.

Отметим, помимо дисквалификации, Хартман также наказан штрафным вычетом из зарплаты по контракту. Хоккеист потеряет 487 804 доллара.

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