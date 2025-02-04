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Артемий Панарин потроллил ФНС России на фоне информации о своей задолженности

Артемий Панарин потроллил ФНС России на фоне информации о своей задолженности
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин потроллил Федеральную налоговую службу России после информации о его финансовой задолженности.

Хоккеист на своей страничке в одной из социальных сетей выложил фото открытого мобильного телефона, на экране которого, помимо контактов его семьи, также присутствует контакт ФНС. Кирилл сопроводил этот снимок следующими словами: «А я думаю, кто мне с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил».

Фото: Соцсети Артемия Панарина

Ранее сообщалось, что Панарин имеет долг перед Федеральной налоговой службой России в размере 74 796 рублей. Позже представитель игрока заявил, что задолженность может быть связана с автомобильным налогом.

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