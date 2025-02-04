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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 февраля
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4 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

На льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Оттава Сенаторз», победу в котором одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Форсберг (Йози, Хиностроза) – 23:59     1:1 Годетт (Штюцле, Перрон) – 30:00     1:2 Сандерсон (Хаймор, Зуб) – 33:04     2:2 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 40:47 (pp)     2:3 Пинто (Годетт, Шабо) – 46:17     2:4 Перрон (Ткачук, Зуб) – 54:06 (pp)     2:5 Грейг (Ткачук, Жиру) – 57:10    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 75 очков после 52 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 77 очками после 54 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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