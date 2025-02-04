Дональд Трамп — игрокам «Флориды»: вы когда-нибудь слышали об Уэйне Гретцки?

Президент США Дональд Трамп во время приёма игроков «Флориды Пантерз» в шутливой форме спросил у игроков, знают ли они легендарного экс-форварда Уэйна Гретцки.

«Вы знаете Уэйна Гретцки? Вы когда-нибудь слышали о Гретцки? Разве он не «Великий»? И он рассказывал мне о джентльмене, который его защищал, по имени Марти Максорли. Вы знаете это? Вы когда-нибудь слышали о нём? Я не знаю, был ли он хорошим хоккеистом, но говорят, что он был очень крутым. Уэйн говорил, что он был великим, насколько это касалось его», — приводит слова Трампа Sportsnet.

Отметим, что Максорли был тафгаем и имел неофициальный «титул» «телохранителя Уэйна Гретцки» в «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз».