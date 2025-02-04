«Не сказал бы, что есть какие-то обиды». Линдгрен о новом контракте Томпсона с «Кэпиталз»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался о новом контракте голкипера столичного клуба Логана Томпсона.

«Я бы не сказал, что есть какие-то обиды. Учитывая, какой год провёл Логан, он поставил себя в действительно хорошую позицию… честно говоря, все знали, что это произойдёт в какой-то момент.

У него был действительно хороший год. Что ещё можно сказать? Каждый раз, когда он выходил на лёд, он давал команде шанс победить. Контракт был заслуженным, рад за него, молодец. У него есть как минимум шесть лет в округе Колумбия», — приводит слова Линдгрена The Hockey News.

Напомним, 27 января 2025 года «Вашингтон» заключил новый шестилетний контракт с Томпсоном, по которому канадец будет зарабатывать $ 5,85 млн за сезон.