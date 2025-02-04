«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 4 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский «Локомотив» с 80 очками после 52 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Спартак» после 50 встреч находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 65 очков.