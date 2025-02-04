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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
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Локомотив — Спартак: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 4 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Спартак» 4 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ярославский «Локомотив» с 80 очками после 52 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Спартак» после 50 встреч находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 65 очков.

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