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«У него есть чутьё». Евгений Кузнецов — об Александре Овечкине

«У него есть чутьё». Евгений Кузнецов — об Александре Овечкине
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Экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз», ныне нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, в чём заключается результативность российского форварда столичной команды НХЛ Александра Овечкина.

«У него есть чутьё. Оно подсказывает ему, где нужно оказаться на площадке, как открыться, как ускориться, а когда нужно остановиться. Все великие хоккеисты не играют в хоккей по шайбе. Они стараются предугадать, где шайба окажется», — сказал Кузнецов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Александр Овечкин забросил 877 шайб за свою карьеру в НХЛ. Россиянин занимает сейчас вторую строчку в рейтинге лучших снайперов НХЛ, он уступает Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

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