Расписание матчей КХЛ на 4 февраля 2025 года

Сегодня, 4 февраля, пройдёт девять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 52 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 74 очка после 54 матчей. В тройку Восточной конференции входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.