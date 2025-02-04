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Расписание матчей КХЛ на 4 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 4 февраля 2025 года
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Сегодня, 4 февраля, пройдёт девять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Барыс
Астана
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 52 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 74 очка после 54 матчей. В тройку Восточной конференции входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.

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