Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Амур» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 51 встречу, в которых записал на свой счёт 31 очко. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 52 очка за 50 встреч.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Сегодняшний матч — больше, чем два очка». Тренер «Сибири» — о победе над «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android