«Амур» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 4 февраля, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 51 встречу, в которых записал на свой счёт 31 очко. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 52 очка за 50 встреч.