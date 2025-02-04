«Амур» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 4 февраля, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 51 встречу, в которых записал на свой счёт 31 очко. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 52 очка за 50 встреч.