Вячеслав Фетисов рассказал, за что будет стоя аплодировать ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов заявил, что будет стоя аплодировать Международной федерации хоккея (ИИХФ), если россиян допустят до Олимпийских игр в полноценном статусе — с флагом и гимном.

«Сборная России по хоккею – продолжатель победных традиций великих поколений хоккеистов. В своё время боялись четырёх букв «СССР» на груди — а потом ещё герб России был. Я считаю, что хоккейная сборная точно не должна ехать без флага, без гимна и без герба на груди.

Подачки я не воспринимаю. Они с нами играют как кошка с мышкой. Мы должны им дать понять: друзья, спасибо за подачки, посулы, но мы в ситуации, когда идёт конфликт, не можем себе позволить какие-то серые маечки. Смогут ли они принять решение [допустить сборную России в полноценном статусе]? Сомневаюсь. Если смогут, то я буду стоя аплодировать этому решению», — приводит слова Фетисова «Газета.Ru».