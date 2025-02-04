Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов рассказал, за что будет стоя аплодировать ИИХФ

Вячеслав Фетисов рассказал, за что будет стоя аплодировать ИИХФ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов заявил, что будет стоя аплодировать Международной федерации хоккея (ИИХФ), если россиян допустят до Олимпийских игр в полноценном статусе — с флагом и гимном.

«Сборная России по хоккею – продолжатель победных традиций великих поколений хоккеистов. В своё время боялись четырёх букв «СССР» на груди — а потом ещё герб России был. Я считаю, что хоккейная сборная точно не должна ехать без флага, без гимна и без герба на груди.

Подачки я не воспринимаю. Они с нами играют как кошка с мышкой. Мы должны им дать понять: друзья, спасибо за подачки, посулы, но мы в ситуации, когда идёт конфликт, не можем себе позволить какие-то серые маечки. Смогут ли они принять решение [допустить сборную России в полноценном статусе]? Сомневаюсь. Если смогут, то я буду стоя аплодировать этому решению», — приводит слова Фетисова «Газета.Ru».

Материалы по теме
Швеция не будет бойкотировать матчи в случае возвращения сборной России по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android