Расписание матчей ВХЛ на 4 февраля 2025 года

Сегодня, 4 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался Динамо СПб Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Дизель Пенза Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК Буран Воронеж Не начался ХК Норильск Норильск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 71 очко после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Горняк-УГМК», имеющий 70 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать 31 очко за 48 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.