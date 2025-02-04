Расписание матчей ВХЛ на 4 февраля 2025 года
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Сегодня, 4 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 февраля 2025, вторник. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Кристалл
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Дизель
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Буран
Воронеж
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 71 очко после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Горняк-УГМК», имеющий 70 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать 31 очко за 48 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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