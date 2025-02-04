Расписание матчей МХЛ на 4 февраля 2025 года
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Сегодня, 4 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (58).
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