«Юта» представила логотипы для трёх возможных названий клуба. Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

Клуб представил три логотипа для возможных названий: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Оутловс».

Фото: Страница Фрэнка Серавалли в соцсети

Напомним, ранее «Юта» изменила один из вариантов названия клуба в голосовании болельщиков, которое проходит в текущей четырёхматчевой домашней серии команды. Изначально в голосовании было три варианта: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Уосатч». Позже последний вариант был изменён на «Юта Оутловс».

В финальный этап голосования должен был попасть вариант «Юта Йети», но он был исключён из-за проблем с торговой маркой.