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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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Журналист THW представил, каким мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций

Журналист THW представил, каким мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций
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Журналист The Hockey Writers Алессандро Серен Россо представил, каким мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций.

Нападающие:

Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);
Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»);
Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);
Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);
Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»);
Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»);
Владислав Наместников («Виннипег Джетс»);
Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»);
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»);
Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»).

Защитники:

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»);
Павел Минтюков («Анахайм Дакс»);
Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз»);
Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»);
Михаил Сергачёв («Юта»);
Никита Задоров («Бостон Брюинз»);
Артём Зуб («Оттава Сенаторз»).

Вратари:

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);
Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Матч «Локомотив» — «Спартак» 4 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Сборная России по решению НХЛ не примет участия в соревновании.

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