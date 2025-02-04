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Журналист THW представил, каким мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций

Журналист The Hockey Writers Алессандро Серен Россо представил, каким мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций.

Нападающие:

Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);

Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»);

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);

Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»);

Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»);

Владислав Наместников («Виннипег Джетс»);

Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»);

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»);

Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»).

Защитники:

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»);

Павел Минтюков («Анахайм Дакс»);

Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз»);

Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»);

Михаил Сергачёв («Юта»);

Никита Задоров («Бостон Брюинз»);

Артём Зуб («Оттава Сенаторз»).

Вратари:

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Сборная России по решению НХЛ не примет участия в соревновании.