Защитник минского «Динамо» рассказал о влиянии паузы в календаре на игру команды

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал о влиянии паузы в календаре на игру команды.

— После двухнедельной паузы, конечно, нужно будет время, чтобы вернуться в игровой режим. Мы заранее это понимали, принимали ситуацию. Постепенно входим в игру, чувствуем ритм. Работали, старались. После «Металлурга» сделали определённые выводы, работу над ошибками. Поэтому получилось уверенно победить.

– Чем занималась команда во время этой двухнедельной паузы?

– Работала. Отдохнули немного, потом плодотворно поработали. Было несколько дней с двухразовыми тренировками, потом отдохнули ещё день, опять потренировались. Ничего особенного: совмещали работу с отдыхом, заложили базу на плей-офф. Всё шло в рабочем режиме.

– В целом история с вынужденной паузой сыграла для «Динамо» скорее в плюс или минус?

– Трудно сказать. В самой по себе ситуации с паузой в календаре нет ничего сверхъестественного. Не нужно искать в ней плюсы или минусы. Есть так, как есть, мы не выбираем календарь. Конечно, лучше играть, как по мне. Но, если предоставилось свободное время, мы принимаем ситуацию, постарались использовать её в свою пользу. Поработали хорошо, отдохнули. Надеюсь, что всё пойдёт в плюс, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.