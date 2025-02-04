Хенкель: у меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе». Татары — прекрасный, дружелюбный народ

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал о своём периоде игры за казанский «Ак Барс».

– Когда играли в Нижнекамске, были особые эмоции? Всё-таки много времени провели в Татарстане, в соседней Казани.

– Одна республика, один народ, который стал мне за эти годы близким. Я об этом не забыл, воспоминаний много, хорошие годы провёл в Казани, в Татарстане, как в плане хоккея, так и в плане обычной жизни. Татары – прекрасный, дружелюбный народ. С Нижнекамском часто играли, когда я был в «Ак Барсе», поэтому воспоминаний много.

– Матчи против «Ак Барса» в этом сезоне были для вас по-особенному принципиальными?

– Не скажу, что прямо принципиальными, я бы назвал их, скорее, особенно важными. Конечно же, хочется обыгрывать бывшую команду. С ребятами встретились после матча, пообщались. Приятно было их увидеть, поддерживаю связь со многими. Приятно было и играть, и пообщаться.

– С какими эмоциями выходили на лёд «Татнефть Арены»?

– С позитивными. У меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе», было много хорошего. Поэтому выходил играть с отличным настроением, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.