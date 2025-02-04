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Хенкель: у меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе». Татары — прекрасный, дружелюбный народ

Хенкель: у меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе». Татары — прекрасный, дружелюбный народ
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Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал о своём периоде игры за казанский «Ак Барс».

– Когда играли в Нижнекамске, были особые эмоции? Всё-таки много времени провели в Татарстане, в соседней Казани.
– Одна республика, один народ, который стал мне за эти годы близким. Я об этом не забыл, воспоминаний много, хорошие годы провёл в Казани, в Татарстане, как в плане хоккея, так и в плане обычной жизни. Татары – прекрасный, дружелюбный народ. С Нижнекамском часто играли, когда я был в «Ак Барсе», поэтому воспоминаний много.

– Матчи против «Ак Барса» в этом сезоне были для вас по-особенному принципиальными?
– Не скажу, что прямо принципиальными, я бы назвал их, скорее, особенно важными. Конечно же, хочется обыгрывать бывшую команду. С ребятами встретились после матча, пообщались. Приятно было их увидеть, поддерживаю связь со многими. Приятно было и играть, и пообщаться.

– С какими эмоциями выходили на лёд «Татнефть Арены»?
– С позитивными. У меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе», было много хорошего. Поэтому выходил играть с отличным настроением, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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