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Бывший одноклубник Лукоянова отреагировал на переход Артёма в жлобинский «Металлург»

Бывший одноклубник Лукоянова отреагировал на переход Артёма в жлобинский «Металлург»
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Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель отреагировал на переход Артёма Лукоянова в жлобинский «Металлург». Хоккеисты вместе играли за «Ак Барс».

– С Артёмом Лукояновым связь поддерживаете? Он не созванивался с вами перед переходом в жлобинский «Металлург»?
– Нет, с Лукой не созванивались. Я думаю, что он с Сергеем Костицыным на связи был, с ним он тоже вместе за «Ак Барс» играл. Наверняка с ним советовался, мне не звонил.

– Вас удивил тот факт, что один из лидеров «Ак Барса» оказался в чемпионате Беларуси?
– Я же не знаю всех подводных камней в этой истории, лучше спросить об этом у самого Артёма, как так случилось, что произошло. Это вопрос не ко мне, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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