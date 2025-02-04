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Хенкель — об «Ак Барсе»: видно, что тактический рисунок при Гатиятулине совсем другой

Хенкель — об «Ак Барсе»: видно, что тактический рисунок при Гатиятулине совсем другой
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Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал об игре казанского «Ак Барса» под руководством Анвара Гатиятулина.

– Если брать мнение со стороны, «Ак Барс» при Анваре Гатиятулине сильно отличается от «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка?
– Сильно отличается, если вспоминать тот «Ак Барс», за который я играл. Много новых ребят появилось в составе, система игры поменялась. Поэтому отличий много.

– Многие считают, что «Ак Барс» стал играть гораздо активней, агрессивней. Вы с этим согласны?
– Со стороны виднее, не скажу, что слежу плотно, но по рассказам ребят и по игре было видно, что рисунок тактический уже совсем другой, команда пошла в другом направлении. Быстро, агрессивно играли, активно в атаке. Надо понимать, что «Ак Барс» – это всегда «Ак Барс», кто бы сейчас ни стоял у руля в Казани. Это очень хорошая команда, поэтому всегда приятно и интересно с ними играть, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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