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Кристиан Хенкель опроверг информацию о конфликте с Билялетдиновым в «Ак Барсе»

Кристиан Хенкель опроверг информацию о конфликте с Билялетдиновым в «Ак Барсе»
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Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель опроверг информацию о конфликте с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым в «Ак Барсе».

– Когда вас обменяли из «Ак Барса» в «Барыс», в прессе ходили разговоры, что вы не подходили под рисунок игры Зинэтулы Билялетдинова. Якобы у вас даже был конфликт. Сколько в этих слухах правды?
– Нет, никаких конфликтов у нас не было, ни в коем случае. Поэтому это всё выдумки. Просто так сложилась ситуация на тот момент, вот и всё.

– Как на вас повлиял уход Дмитрия Квартальнова из «Ак Барса»? Много времени играли при нём, с новым тренерским штабом приходилось заново доказывать свою состоятельность.
– Всегда нужно доказывать свою важность для клуба, в каждом новом сезоне бороться за место в составе, и не столь даже важно, кто в текущий конкретный момент главный тренер. Это новый тренер или старый, нет ничего особенного или страшного.

И при Квартальнове приходилось в течение трёх лет каждый новый сезон заново доказывать, что ты нужен, не только мне, каждому хоккеисту доказывать, что он достоин находиться в команде. Поэтому не вижу в этом никакой проблемы, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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