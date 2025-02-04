Защитник минского «Динамо» — о «Локомотиве»: никто не хочет играть с ними в первом раунде

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал об игре ярославского «Локомотива» и заявил, что никто не хочет играть в первом раунде плей-офф с лидером КХЛ.

«Мне кажется, мало кто хочет играть против «Локомотива» в первом раунде, вряд ли такие найдутся. Нам важно подняться повыше в турнирной таблице, начать дома. У нас есть все шансы для этого, тем более турнирная таблица со второго по седьмое-восьмое места очень плотная и плюс-минус одна-две победы могут многое поменять.

Команды очень близко друг к другу, важно бороться за каждое очко, все готовятся к плей-офф, но при этом будут выкладываться и в результат под конец регулярки.

Мы сыграли уже с «Локомотивом» две игры. Ярославль – это та команда, на которую сейчас многие равняются, они и в том году добрались до финала, и сейчас стабильно с большим отрывом идут по регулярке. С ними тяжело играть и хочется обыгрывать, это дополнительная мотивация», – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.