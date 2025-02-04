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Хенкель — о Шипачёве: на Вадима давила вся эта история с рекордом, но он справился

Хенкель — о Шипачёве: на Вадима давила вся эта история с рекордом, но он справился
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Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал об игре с нападающим Вадимом Шипачёвым и высказался о том факте, что форвард побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в КХЛ.

– Вы играете вместе с Вадимом Шипачёвым. Насколько приятно было его встретить после совместного выступления за «Ак Барс»?
– С такой легендой всегда приятно играть, приятно даже просто встретиться. Мы отлично в Казани провели время, когда в Минск Вадим переходил, со мной также созванивался. Что-то советовал, подсказывал ему. Всё здорово, огромная честь с ним вместе играть.

– Весь Вашингтон живёт сейчас рекордом Овечкина. Жил ли Минск рекордом Шипачёва?
– Был большой ажиотаж, огромный на самом деле. И, как мне кажется, на Вадима вся эта история с рекордом немного давила. Это нормально, человеческий фактор. Какой бы легендой ты ни был, на Вадима это давило. Но он отлично со всем справился.

Со стороны клуба, со стороны партнёров была полная поддержка, удалось всё красиво представить. Отдельные награждения, таймеры, специальные мероприятия на этот счёт. Шипачёв добился огромного, выдающегося достижения, и быть рядом с таким игроком в такой важный момент – это огромная честь. Просто круто, очень круто, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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