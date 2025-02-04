Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Одноклубник Шипачёва рассказал, как команда поздравляла Вадима с рекордами КХЛ

Одноклубник Шипачёва рассказал, как команда поздравляла Вадима с рекордами КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал, как команда поздравляла Вадима Шипачёва с его рекордами в КХЛ.

– Не думали порой лишний раз выдать пас на Вадима, вывести на хороший бросок? Чтобы приблизить рекорд.
– Настолько плотно об этом не думали, такого не было. Но и Вадим, надо понимать, такой хоккеист, что там ничего не надо специально подстраивать. Там оно само, хочешь ты этого или нет, он всё равно найдёт свою передачу или забьёт гол, всегда находит. Так что с этим проблем не было.

– Как команда поздравила Шипачёва? Вадим «проставлялся» за рекорд?
– Конечно, мы его поздравляли, Вадим, как мне кажется, уже просто устал от всех этих награждений. После каждой игры награждения, поздравления от всех ребят. После одного рекорда – торт, после ещё одного майка в рамке в подарок, каждый раз находили способ чем-то удивить, приятное сделать человеку. Всё-таки большие рекорды, большие достижения. Находили способ и Вадиму приятное сделать, и позитив в команде поддержать, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ранее Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков КХЛ и стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android