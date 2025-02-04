Одноклубник Шипачёва рассказал, как команда поздравляла Вадима с рекордами КХЛ

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель рассказал, как команда поздравляла Вадима Шипачёва с его рекордами в КХЛ.

– Не думали порой лишний раз выдать пас на Вадима, вывести на хороший бросок? Чтобы приблизить рекорд.

– Настолько плотно об этом не думали, такого не было. Но и Вадим, надо понимать, такой хоккеист, что там ничего не надо специально подстраивать. Там оно само, хочешь ты этого или нет, он всё равно найдёт свою передачу или забьёт гол, всегда находит. Так что с этим проблем не было.

– Как команда поздравила Шипачёва? Вадим «проставлялся» за рекорд?

– Конечно, мы его поздравляли, Вадим, как мне кажется, уже просто устал от всех этих награждений. После каждой игры награждения, поздравления от всех ребят. После одного рекорда – торт, после ещё одного майка в рамке в подарок, каждый раз находили способ чем-то удивить, приятное сделать человеку. Всё-таки большие рекорды, большие достижения. Находили способ и Вадиму приятное сделать, и позитив в команде поддержать, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ранее Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков КХЛ и стал рекордсменом по голевым передачам в истории отечественного хоккея.