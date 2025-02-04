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Хенкель — о рекорде Овечкина: даже те, кто спортом не интересуется, что-то слышали

Хенкель — о рекорде Овечкина: даже те, кто спортом не интересуется, что-то слышали
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Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Следите за рекордом Овечкина? Наверное, весь хоккейный мир следит.
– Конечно, а как не следить? За этим невозможно следить, любого человека спросишь, даже не из мира хоккея, даже тех, кто спортом особо не интересуется, – наверняка хоть что-то слышал. Уже осталось 18 голов, дистанция небольшая. Мы все следим, на наших глазах творится история, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Напомним, до повторения рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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Новости. Хоккей
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