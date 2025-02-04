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Защитник сборной Беларуси — о прогрессе команды: матчи с Россией помогли вырасти

Защитник сборной Беларуси — о прогрессе команды: матчи с Россией помогли вырасти
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Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Кристиан Хенкель рассказал, как встречи с командой России помогают прогрессировать белорусской сборной.

– Есть мнение, что сборная Беларуси серьёзно прибавила в качестве и в рисунке игры за последние пару лет за счёт регулярных спаррингов со сборной России. Насколько этот тезис соответствует действительности?
– Матчи со сборной России помогли нам вырасти в хоккейном, в игровом плане. Против России играть – это большой и важный опыт для многих ребят. У сборной России всегда хороший уровень игры, всегда привозят ребят, которые играют в своих клубах в КХЛ на ведущих ролях. И на Кубке Первого канала была очень тяжёлая, напряжённая игра, кость в кость.

Всегда интересно играть со сборной России, и мы уже не мальчики для битья, есть возможность показать себя, побороться за победу, – сказал Хенкель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Хенкелем читайте на «Чемпионате»:
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
Эксклюзив
«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем
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