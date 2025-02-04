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«Сочи» ведёт переговоры о новом контракте с канадским нападающим Биттеном

«Сочи» ведёт переговоры о новом контракте с канадским нападающим Биттеном
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Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал, что клуб ведёт переговоры о новом контракте с канадским нападающим Уиллом Биттеном.

«Права на Биттена остаются у нас, потому что он парень молодой. Сейчас идут переговоры о продлении его контракта. Я не думаю, что у нас будут какие-то острые проблемы. Во многих моментах он нас устраивает, всё зависит от того, с кем он будет играть. Будем смотреть дальше по ходу игр, ещё два месяца чемпионата.

У него есть положительные качества. С лета мы разговаривали с его агентом, он чисто канадский игрок по навыкам, таймингу, принятию решений, настоящий боец. Если правильно его использовать с правильными партнёрами, он не испортит картину. Ниже своего уровня с хорошей школой он не падает», — приводит слова Бадюкова ТАСС.

Напомним, форвард был помещён «Спартаком» в список отказов и позже перешёл в «Сочи». В составе южан 26-летний нападающий провёл 15 матчей, в которых набрал 9 (8+1) очков.

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